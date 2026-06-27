È morto soffocato Giovanni Amenta, perché le fiamme appiccate la notte del 25 giugno, dopo le 3, alla porta del suo appartamento di Lomazzo, in provincia di Como, hanno reso l’aria così irrespirabile da farlo morire prima che lo raggiungessero. Il pensionato di 73 anni, che era disabile, è stato portato all’esterno dai vigili del fuoco arrivati con i soccorsi del 118, ma per lui non c’era nulla da fare. Una inchiesta lampo ha però portato all’arresto di Christian Lepore, 42 anni, con l’accusa di omicidio e incendio doloso.

I due si conoscevano. Pare che Lepore chiedesse denaro alla vittima approfittando del fatto che fosse solo. Avevano avuto degli screzi tanto che il pensionato lo aveva anche denunciato per un furto di soldi. Proprio questa denuncia avrebbe fatto scattare la rabbia di Lepore. Sullo zerbino davanti alla porta di Amenta al piano terra della palazzina conosciuta come cascina Bellavista c’erano tracce di un liquido infiammabile. Quindici persone sono state evacuate dai 15 appartamenti dell’edificio. Sul posto è arrivata anche la sindaca Paola Molteni per verificare le necessità e poi in una comunicazione ha espresso il “cordoglio” dell’amministrazione ringraziando “il cittadino” che si è accorto delle fiamme e ha allertato i soccorsi e gli abitanti dello stabile.

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Como, in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Cantù e della Stazione di Lomazzo coordinati dalla Procura della Repubblica di Como hanno iniziato a raccogliere testimonianze, hanno ricostruito le ultime ore di vita del 73enne. Hanno anche visionato le immagini delle telecamere delle pompe di benzina della zona. Quelle di un distributore nelle vicinanze di via Somaini hanno infatti ripreso Lepore che riempiva una tanica e poi si allontanava. Sarebbe il liquido servito poi per appiccare l’incendio. Per questo è stato arrestato e portato al carcere del Bassone a Como.