La guerra in Ucraina non si svolge soltanto sui campi di battaglia. Nelle aree occupate dalle forze russe opera una rete segreta di resistenza che fornisce informazioni strategiche alle autorità di Kiev. Nei primi mesi dell’invasione, migliaia di cittadini manifestavano apertamente il proprio sostegno all’Ucraina attraverso cortei, bandiere e iniziative pubbliche. Con il consolidarsi del controllo russo, però, queste forme di dissenso sono diventate estremamente rischiose.

Arresti, interrogatori e pesanti repressioni hanno costretto molti attivisti a cambiare approccio. La resistenza si è così trasformata in una struttura clandestina dedicata soprattutto alla raccolta di informazioni sui movimenti delle truppe, sulle infrastrutture militari e sulle attività delle forze occupanti.

Tecnologia, sicurezza e la strategia del “flirt”

Uno degli aspetti più delicati riguarda la sicurezza delle comunicazioni. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, le autorità russe utilizzano strumenti digitali capaci di monitorare dispositivi, dati personali e spostamenti degli utenti. Per questo motivo, i membri della resistenza adottano telefoni dedicati e sistemi di comunicazione protetti introdotti attraverso canali riservati.

Tra le tecniche utilizzate per ottenere informazioni figura anche quella definita del “flirt”. Alcune donne riescono ad avvicinare militari russi attraverso conversazioni online o incontri apparentemente casuali, raccogliendo dettagli utili sulle attività operative, sugli spostamenti delle unità e sulle postazioni presenti nei territori occupati. Le informazioni ottenute vengono poi verificate e trasmesse agli apparati di intelligence ucraini.

Informazioni decisive per gli attacchi ucraini

Le informazioni raccolte dalla rete clandestina svolgono un ruolo importante nelle operazioni militari di Kiev. In molti casi, i dati forniti dai residenti permettono di individuare obiettivi strategici e di pianificare attacchi mirati contro mezzi e strutture delle forze russe.

Secondo diverse testimonianze, tra la raccolta delle coordinate e l’esecuzione di un raid possono trascorrere soltanto poche ore. Un elemento che evidenzia l’efficacia della collaborazione tra resistenza locale e forze armate ucraine. In questo contesto, le donne rappresentano una componente fondamentale della rete clandestina. Insegnanti, infermiere, dipendenti pubbliche e volontarie impegnate nell’assistenza umanitaria riescono spesso ad accedere a informazioni preziose, contribuendo in modo determinante alle attività di intelligence nei territori occupati.