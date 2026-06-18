Due bambini di cinque anni sono rimasti gravemente ustionati durante un’attività didattica svolta insieme alle insegnanti nella scuola dell’infanzia di via Carrafo, nella frazione di Piattoni di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso di questa attività sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile la cui natura è ancora in fase di accertamento. Il liquido avrebbe generato una violenta fiammata che ha investito i due bambini, un maschio e una femmina, provocando ustioni in diverse parti del corpo.

Indagini in corso

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari: compresa la gravità della situazione hanno richiesto l’intervento di due eliambulanze con le quali i due bambini sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona e poi ricoverati al materno infantile Salesi. I due bambini sono stati intubati e sedati, ma non sarebbero in pericolo di vita. I medici stanno facendo tutte le valutazioni necessarie per definire l’entità delle lesioni e il percorso terapeutico più appropriato. Tra le ipotesi al vaglio anche l’eventuale trasferimento al Centro Grandi Ustionati di Cesena. La scuola sarebbe stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, mentre i carabinieri, coordinati dalla Procura di Ascoli Piceno, stanno sentendo le insegnanti, il personale, alla presenza della dirigente scolastica, per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 11 di questa mattina.