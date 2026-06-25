Lo scorso 15 aprile aveva provato a cucinarsi un gatto per mangiarlo di fronte a decine di genitori, zii e nonni che avevano accompagnato nel primo pomeriggio i loro bambini al parco di Crociata, nel comune ligure di Sarzana. In quell’occasione l’uomo, un 38enne di origini maliane, era stato solo fermato dagli agenti di polizia e nei suoi confronti non era stato preso alcun provvedimento. Un mese dopo aveva anche aggredito una pattuglia dei carabinieri, dopo che questi lo avevano trovato steso in terra in piena davanti a molte persone che avevano dato l’allarme. Per lui il tribunale aveva stabilito un ricovero coatto nel reparto di Psichiatria del Sant’Andrea.

Quell’episodio non è stato tuttavia l’ultimo che ha coinvolto l’uomo, che una volta uscito dall’ospedale è tornato a Sarzana e ha iniziato l’attività di stalker, come si legge su il Secolo XIX. Alcune commesse di un’impresa commerciale locale hanno raccontato agli operatori che il 38enne si è presentato ripetutamente nella loro sede lavorativa, offendendole e proponendosi come partner per degli incontri con le stesse. Una situazione che ha generato ansia in loro, al punto da denunciarlo ai carabinieri. Nei giorni scorsi l’uomo è stato arrestato per stalking, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta lo scorso 24 giugno (In aggiornamento).