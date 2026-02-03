Un professore di 56 anni è stato arrestato per aver avuto una relazione sessuale con una studentessa quindicenne. Tutto è avvenuto in un istituto superiore di Bergamo. L’uomo, attualmente ai domiciliari e sospeso dall’insegnamento, dovrà comparire davanti al GUP il 13 febbraio 2026.

La vicenda è emersa nel marzo 2025, quando il passaparola tra compagne di classe è giunto alle orecchie di una madre, che ha poi allertato la famiglia della vittima. Le indagini della Squadra Mobile hanno svelato un rapporto iniziato nel luglio 2024, basato sull’abuso della posizione di autorità del docente su una ragazza descritta come estremamente vulnerabile.

Gli inquirenti hanno incrociato i dati delle chat, i tracciati GPS e le registrazioni di telecamere esterne, verificando che gli incontri avvenivano nell’abitazione dell’uomo quando moglie e figlio erano assenti. La prova schiacciante è arrivata grazie a microcamere e cimici piazzate dalla polizia in casa del docente, portando all’arresto immediato.

Nonostante il professore si sia difeso parlando di “provocazioni”, il PM contesta numerosi episodi reiterati. La difesa potrebbe ora puntare sul rito abbreviato.