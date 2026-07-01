Bimba di due anni finisce in ospedale per aver ingerito droga
Una bambina di 2 anni è finita in ospedale per aver ingerito una piccola quantità di droga. Ad accompagnarla al Santobono di Napoli la scorsa notte è stata la sua stessa mamma. La piccola è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Nella struttura sanitaria sono intervenuti i carabinieri.
Da una prima ricostruzione – riferiscono i militari – sembra che un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Per ora la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.