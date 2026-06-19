Bimba muore dopo esser stata dimenticata in auto dalla mamma
Avrebbe dimenticato la sua bambina in auto per diverse ore lo scorso mercoledì. Solo nel pomeriggio la mamma, 44 anni, avrebbe scoperto la figlia priva di vita. La tragedia è accaduta a Schorndorf, nei pressi di Stoccarda, in Germania. Sarà l’autopsia oggi a chiarire le esatte cause della morte della piccola, di appena 20 mesi. Non è ancora chiaro se il caldo possa aver avuto un ruolo o se eventualmente altre cause di natura sanitaria possano aver portato alla morte della bambina. Dopo il ritrovamento, un medico di emergenza e i soccorritori hanno immediatamente tentato di rianimare la bambina che è, tuttavia, deceduta sul posto. La madre della bimba è indagata per omicidio colposo. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna ha richiesto l’assistenza legale e non è stata ancora interrogata.