Avrebbe dimenticato la sua bambina in auto per diverse ore lo scorso mercoledì. Solo nel pomeriggio la mamma, 44 anni, avrebbe scoperto la figlia priva di vita. La tragedia è accaduta a Schorndorf, nei pressi di Stoccarda, in Germania. Sarà l’autopsia oggi a chiarire le esatte cause della morte della piccola, di appena 20 mesi. Non è ancora chiaro se il caldo possa aver avuto un ruolo o se eventualmente altre cause di natura sanitaria possano aver portato alla morte della bambina. Dopo il ritrovamento, un medico di emergenza e i soccorritori hanno immediatamente tentato di rianimare la bambina che è, tuttavia, deceduta sul posto. La madre della bimba è indagata per omicidio colposo. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna ha richiesto l’assistenza legale e non è stata ancora interrogata.