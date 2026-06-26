Un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un’auto surriscaldata parcheggiata sotto al sole in Francia. Ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale Universitario di Marsiglia d’urgenza, a causa del caldo, il piccolo non ce l’ha fatta. Secondo il giornale La Provence, il ritrovamento del bimbo risale a lunedì scorso ma la notizia è stata diffusa solo ora.

Rinvenuto in un’auto parcheggiata nel campus universitario dell’ospedale La Timone di Marsiglia, il bimbo di 18 mesi era in stato di ipertermia. I Vigili del fuoco della città francese hanno riferito di averlo trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale ma non c’è stato nulla da fare, il bimbo sarebbe morto il giorno dopo. Secondo quanto si legge su La Provence ,”il bimbo è stato probabilmente dimenticato nell’auto posteggiata nel parking della facoltà di medicina”.

Già ieri, un bambino di 3 anni sfuggito alla sorveglianza dei genitori, è stato ritrovato morto in un’auto rovente nell’hinterland di Parigi. Lunedì, sempre in Francia, due altri bambini erano stati trovati privi di sensi nell’automobile di famiglia, parcheggiata nel garage di casa nel quartiere Bois de l’Ubac di Carpentras.