Le temperature eccezionalmente elevate di queste settimane non rappresentano un problema soltanto per la salute delle persone. Anche molti degli strumenti tecnologici che utilizziamo ogni giorno sono messi a dura prova dal caldo intenso. Gli esperti invitano a prestare particolare attenzione agli smartphone, evitando di lasciarli esposti al sole o su superfici molto calde, come il cruscotto di un’automobile parcheggiata.

Le batterie agli ioni di litio, presenti nella maggior parte dei dispositivi elettronici, lavorano infatti in condizioni meno efficienti quando le temperature salgono eccessivamente. Per proteggere i componenti interni, molti dispositivi riducono automaticamente le prestazioni quando raggiungono livelli di calore troppo elevati.

Auto elettriche e rete energetica sotto pressione

Il caldo estremo influenza anche il funzionamento delle auto elettriche. Sebbene questi veicoli siano dotati di sofisticati sistemi di raffreddamento, le batterie possono comunque subire una diminuzione dell’efficienza e un’accelerazione dei processi di usura se sottoposte a temperature molto elevate per lunghi periodi.

Allo stesso tempo, la crescente diffusione degli impianti fotovoltaici genera nuove sfide per la gestione della rete elettrica. Nei periodi di forte irraggiamento solare, la produzione energetica aumenta notevolmente e richiede un costante equilibrio tra domanda e offerta. A ciò si aggiunge l’impennata dei consumi dovuta all’uso massiccio dei condizionatori, ormai indispensabili in molte abitazioni durante le ondate di calore.

Treni più lenti e aumento dei guasti sulle strade

Anche il settore dei trasporti deve fare i conti con le conseguenze delle temperature record. Il calore può provocare la dilatazione dei binari ferroviari e delle infrastrutture metalliche, rendendo necessarie limitazioni di velocità per garantire la sicurezza della circolazione. In diversi Paesi europei, tra cui Regno Unito e Francia, le compagnie ferroviarie hanno già annunciato possibili rallentamenti e modifiche ai servizi durante le ore più calde della giornata.

Il caldo influisce inoltre sulla viabilità stradale. Le elevate temperature aumentano il rischio di guasti ai veicoli, soprattutto a carico delle batterie e dei sistemi di raffreddamento. Anche gli pneumatici e il manto stradale possono risentire delle condizioni estreme, con deformazioni dell’asfalto che rendono più complessa la circolazione. Un fenomeno destinato a diventare sempre più frequente con l’intensificarsi delle ondate di calore.