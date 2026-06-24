L’Italia continua a fare i conti con una delle ondate di caldo più intense dell’anno. Oltre alle temperature elevate durante il giorno, a preoccupare sono soprattutto le cosiddette “notti super tropicali”, caratterizzate da minime che non riescono a scendere sotto i 25 gradi. Diverse città del Nord e del Centro registrano valori particolarmente elevati anche nelle ore notturne, con condizioni che rendono difficile il recupero fisiologico dell’organismo e aumentano la sensazione di disagio.

Nel frattempo, il Ministero della Salute mantiene il livello di allerta elevato in numerosi centri urbani, dove il caldo intenso rappresenta un rischio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Temporali improvvisi ma senza vero sollievo

Nonostante la comparsa di temporali in diverse aree del Paese, il caldo non accenna a diminuire. Le precipitazioni che si stanno verificando in questi giorni sono infatti generate dall’enorme quantità di energia accumulata nell’atmosfera e non dall’arrivo di correnti fresche provenienti dall’Atlantico.

Secondo gli esperti, questi fenomeni determinano soltanto un lieve e temporaneo calo delle temperature, spesso limitato a uno o due gradi. Al contrario, l’umidità tende ad aumentare ulteriormente, rendendo l’aria ancora più pesante e accentuando il disagio percepito dalla popolazione.

L’anticiclone Caronte pronto a rafforzarsi

Nei prossimi giorni la situazione potrebbe diventare ancora più difficile. Gli esperti prevedono infatti un ulteriore consolidamento dell’anticiclone Caronte, che favorirà condizioni atmosferiche stabili e cieli prevalentemente sereni.

Questo scenario ridurrà progressivamente la formazione dei temporali e consentirà alle temperature di continuare a salire. L’assenza di perturbazioni organizzate impedirà l’arrivo di masse d’aria più fresca, prolungando così l’ondata di calore su gran parte della penisola.

Weekend rovente e possibili segnali di cambiamento

L’apice del caldo è atteso tra domenica e lunedì, quando diverse zone del Centro-Nord potrebbero raggiungere i 41 gradi. Particolarmente critica la situazione lungo la costa ligure, dove la combinazione tra temperature elevate e umidità molto alta potrebbe far percepire valori prossimi ai 45 gradi.

In questo contesto è fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie: evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente e limitare gli sforzi fisici. Un possibile cambiamento potrebbe arrivare nei primi giorni di luglio, quando l’anticiclone potrebbe spostarsi verso sud-est, favorendo l’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa e un graduale abbassamento delle temperature.