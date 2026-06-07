Quarantanove persone hanno perso la vita nel deserto del Sahara, nel nord del Niger, dopo essere rimaste bloccate a causa di un guasto al camion sul quale viaggiavano. Il drammatico episodio è avvenuto a oltre 80 chilometri da Assamaka, località di frontiera situata vicino all’area di confine tra Niger, Mali e Algeria. Le autorità della regione di Agadez hanno definito l’accaduto una vera e propria tragedia umana.

Il viaggio e il guasto fatale

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, il mezzo era partito da Telhandek, in Mali, con circa cento persone a bordo. Molti dei viaggiatori stavano tornando dalle proprie famiglie in occasione di una festività religiosa. Durante il lungo tragitto attraverso il deserto, il camion avrebbe perso l’orientamento prima di fermarsi definitivamente a causa di un guasto meccanico. In una zona priva di acqua, ripari e soccorsi, le persone sono rimaste esposte alle temperature estreme del Sahara.

Il soccorso e il dramma dei superstiti

Solo due persone sono riuscite a sopravvivere. Dopo aver camminato per oltre 50 chilometri nel deserto, hanno raggiunto un punto d’acqua e successivamente Assamaka, dove hanno lanciato l’allarme. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno trovato decine di corpi attorno al veicolo e numerosi effetti personali dispersi nella sabbia. Le vittime sono state sepolte sul luogo del disastro. L’area in cui è avvenuta la tragedia rappresenta da anni una delle principali rotte di attraversamento del Sahara per lavoratori, cercatori d’oro, migranti e viaggiatori diretti verso il Nord Africa.