Ha maltrattato il proprio cane fino a farlo morire. Per questo la polizia locale e la Asl3 ha denunciato il padrone dell’animale. L’animale è stato trovato deperito, con le ossa in evidenza, le piaghe da decubito sulle articolazioni delle zampe anteriori. Gli agenti sono intervenuti nell’appartamento del proprietario, a Marassi, dopo la segnalazione di alcuni vicini.

I veterinari hanno trovato il cane disteso su un fianco, con una muscolatura gravemente compromessa e disidratato. L’uomo ha provato a giustificarsi dicendo che quelle condizioni erano legate all’età avanzata. Vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il ricovero in una clinica veterinaria convenzionata dove però l’animale è morto pochi giorni dopo. Gli agenti hanno denunciato il proprietario per maltrattamenti.

Dagli accertamenti sanitari successivamente eseguiti è emerso che le condizioni dell’animale non erano riconducibili a un evento acuto o isolato, bensì a una situazione cronica caratterizzata da costante malnutrizione, disidratazione e scarsa cura. “Invito i cittadini – afferma l’assessora a Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – a segnalare tempestivamente al 112 eventuali situazioni analoghe: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di soccorrere gli animali e affidarli a una nuova famiglia”.

L’animale è stato trovato deperito, con le ossa in evidenza, le piaghe da decubito sulle articolazioni delle zampe anteriori.