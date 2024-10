Casal Bruciato, Roma: nella bisca si vendevano cocaina e crack. 6 arresti, documentati 5648 episodi di spaccio

“Documentati nel corso delle indagini, 5648 episodi di spaccio di sostanza stupefacente per un volume di affari di decine e decine di migliaia di euro”. Nel comunicato pubblicato sul sito dell’Arma dei Carabinieri si scopre l’esistenza di una vera e propria centrale di spaccio di cocaina e crack all’interno di una bisca di via Sebastiano Satta, nel quartiere di Casal Bruciato, quartiere della periferia est di Roma.

Casal Bruciato: nella bisca la piazza dello spaccio

La bisca era in origine una sala giochi di proprietà del Comune che ha terminato le sue attività per essere infine occupata quasi militarmente: 6 gli arresti effettuati, uno ai domiciliari. Una piazza di spaccio piccola, ma attivissima, h 24, come si dice. Turni regolari, codici alfanumerici per gestire le ordinazioni, vedette a guardia del fortino.

Finchè i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Piazza Dante, dopo meticolose indagini iniziate a novembre 2023, non hanno messo fine al via vai organizzato nella vecchia bisca.