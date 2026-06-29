Polemica in Francia per il dibattito riacceso sul confine tra libertà di satira e il rispetto del dolore personale: A finire di nuovo al centro dello scontro è l’ultima copertina di Charlie Hebdo, dedicata al ct della Francia Didier Deschamps, che pochi giorni fa ha perso la madre, Ginette. La vignetta raffigura l’allenatore della Nazionale mentre solleva un’urna funeraria con la scritta “Maman”, come se fosse un trofeo. Ad accompagnare la vignetta la frase: “Didier Deschamps porta a casa la coppa”, evidente riferimento a Ramenez la coupe à la maison, il celebre brano di Vegedream diventato simbolo del trionfo della Francia ai Mondiali del 2018.

La pubblicazione ha generato un’ondata di critiche sui social: “vile”, “vergognosa”, “orribile” e ancora “crudeltà gratuita” gli attacchi alla vignetta con il settimanale accusato di aver oltrepassato il limite. Condanna anche dalla Federcalcio francese: “Questa vignetta mi ha scioccato. Inappropriata nei confronti di un uomo che sta vivendo un momento di grande dolore.

La federazione sostiene pienamente la libertà di espressione, ma questa copertina resta irrispettosa e indecente” le parole del presidente, Philippe Diallo. Intanto Deschamps è rientrato negli Stati Uniti dopo aver partecipato al funerale della madre in Francia e ha diretto la sua prima sessione di allenamento dal suo ritorno. La sessione, svoltasi presso il campus della Bentley University a Waltham, Massachusetts, ha coinvolto principalmente i sostituti della partita di venerdì, ad eccezione del centrocampista N’Golo Kanté e dell’attaccante Marcus Thuram. La sessione si è svolta alla presenza di Adil Rami, vincitore della Coppa del Mondo 2018. Dopo aver concluso al primo posto del Gruppo I, la Francia affronterà la Svezia nei sedicesimi martedì a East Rutherford.