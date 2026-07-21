Una richiesta di spostarsi per permettere il passaggio dell’auto si è trasformata in una violenta aggressione ai danni di una coppia di sessantenni. Il fatto è avvenuto poco prima delle tre del pomeriggio in una strada vicino al distributore Ip di Mestre, dove i due coniugi stavano rientrando nella loro abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, il marito, un uomo di 62 anni, sarebbe sceso dall’auto per chiedere a un giovane straniero fermo davanti al cancello di lasciare libero il passaggio. La situazione sarebbe però degenerata in pochi istanti: il ragazzo avrebbe reagito con insulti e poi avrebbe colpito l’uomo con un pugno, raggiungendolo all’altezza del collo.

Pochi secondi dopo sarebbe intervenuta anche la moglie, scesa dall’auto per cercare di calmare la situazione. Anche lei sarebbe stata colpita con un pugno violento, cadendo a terra e perdendo conoscenza.

I soccorsi e la fuga dell’aggressore

Dopo l’aggressione, il marito ha immediatamente chiamato i soccorsi, allertando carabinieri e personale sanitario del Suem. La donna è rimasta per alcuni minuti priva di conoscenza, con una ferita alla testa e numerose tracce di sangue, prima dell’arrivo dei sanitari.

A prestare aiuto è intervenuto anche un passante in sella a una moto, che si è fermato per assistere la donna mentre il marito tentava di rintracciare l’aggressore. Il 62enne, infatti, dopo aver soccorso la moglie, sarebbe risalito in auto cercando di seguire il giovane, senza però riuscire a individuarlo.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti legati a un trauma cranico. Dopo essersi ripresa dalla caduta, avrebbe raccontato di non ricordare nemmeno l’aggressione subita. Il marito, invece, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso sono ora al lavoro i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza che possano aver immortalato il giovane durante la fuga.

Il presunto aggressore, secondo le informazioni raccolte, avrebbe agito a volto scoperto e questo potrebbe facilitare il lavoro degli investigatori. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per chiarire le responsabilità e ricostruire tutti i momenti che hanno preceduto la violenta reazione nei confronti della coppia.