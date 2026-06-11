Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso il padre, 73 anni, al termine di un violento episodio avvenuto in un appartamento di via Casati, a Cinisello Balsamo, nel Milanese.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 47enne – italiano e verosimilmente affetto da disturbi della personalità – avrebbe prima aggredito il padre con un corpo contundente, poi lo avrebbe cosparso di liquido infiammabile e infine gli avrebbe dato fuoco all’interno dell’abitazione, provocandone la morte tra le fiamme.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo, passando in zona, ha notato l’incendio nell’appartamento ed è intervenuta immediatamente. Sul posto sono arrivati anche i militari della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni, che insieme ai colleghi hanno tentato di contenere il rogo utilizzando estintori, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Una volta domate le fiamme, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’anziano e hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti, individuando il figlio ancora sul luogo dell’incendio. L’uomo è stato bloccato e arrestato.

Le indagini sono ora coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, con il pubblico ministero che si è recato sul posto per seguire da vicino gli accertamenti. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche il medico legale e gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri di Milano, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la sequenza degli eventi e il contesto in cui è maturata la tragedia.