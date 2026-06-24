Ha preso a pugni in testa la compagna e l’ha minaccia con un paio di forbici, dicendole che gliele avrebbe conficcate nella nuca. La donna però è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 113. Nei confronti del 51enne, la Procura ha disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa di Padova in cui viveva. L’uomo era già stato ammonito dal questore per violenza domestica.

L’ultimo episodio è avvenuto nella serata di lunedì scorso, 22 giugno, in un’abitazione in zona Guizza. La Sala Operativa della Questura ha ricevuto la chiamata di emergenza da parte della vittima, una donna di 49 anni, che riferiva di essere appena riuscita a scappare dalla propria abitazione dopo essere stata aggredita dal convivente. Una pattuglia delle Volanti l’ha trovata sul ciglio della strada, in forte stato di agitazione. La donna ha riferito agli agenti che era scoppiata una lite per motivi banali, riconducibili alla convivenza quotidiana, ma il diverbio era rapidamente degenerato.

Mentre lei è stata affidata alle cure del 118, gli agenti hanno identificato e portato in Questura l’uomo, già destinatario di due provvedimenti di ammonimento del Questore Marco Odorisio, del 30 maggio e del 23 giugno 2025, per episodi analoghi. Il pm di turno ha disposto l’applicazione nei suoi confronti dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di contattarla con qualsiasi modalità, nei percorsi, i luoghi di lavoro, di svago e quelli connessi allo svolgimento delle normali attività quotidiane della donna.