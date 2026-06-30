Ancora una tragedia sulle spiagge del nord Sardegna, dopo la morte del pensionato avvenuta domenica a Cala Liberotto. Oggi, intorno alle 15, una donna anziana ha perso la vita in località Le Tonnare, a Stintino.

Le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia quando sarebbe stata colta da un malore improvviso, senza riuscire a tornare a riva. Alcuni bagnanti presenti e l’assistente al salvataggio sono intervenuti immediatamente, riuscendo a riportarla sull’arenile.

Sul posto sono stati avviati i tentativi di rianimazione: per diversi minuti le sono state praticate manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118. I sanitari, una volta giunti sulla spiaggia, hanno proseguito le operazioni di emergenza.

È intervenuto anche l’elisoccorso Areus per un eventuale trasferimento all’ospedale di Sassari, ma ogni tentativo si è rivelato vano: la donna è deceduta nonostante i prolungati sforzi di soccorso.