La polizia thailandese ha arrestato un uomo australiano ritenuto responsabile della morte di una ragazza di 17 anni, il cui corpo è stato ritrovato in una valigia. Il sospettato, che nega qualsiasi coinvolgimento nel presunto rapimento e omicidio dell’adolescente, è stato posto in stato di fermo dopo un interrogatorio, ha riferito all’Afp un funzionario di polizia della località turistica di Pattaya. Gli investigatori stanno attendendo i risultati dell’autopsia e “altre prove” relative al caso prima di formulare le accuse.

Le accuse potrebbero includere il rapimento di minore, l’omicidio, l’occultamento di un cadavere e il “rapimento di minore a fini sessuali”, ha aggiunto il funzionario, che ha parlato a condizione di rimanere anonimo. Secondo quanto riportato dai media, il sospettato, 46 anni, è stato arrestato ieri all’aeroporto Suvarnabhumi di Bangkok, dove stava cercando di acquistare un biglietto aereo per Perth, in Australia. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato il sospettato mentre entrava in un condominio nella località balneare di Pattaya nelle prime ore di giovedì insieme alla ragazza thailandese di 17 anni, secondo quanto riportato.

È uscito dall’edificio diverse ore dopo, secondo quanto riportato, trasportando una grande valigia nera che ha poi caricato sul bagagliaio di una moto. La polizia ha rinvenuto la valigia ieri nei pressi di un binario ferroviario, scoprendo al suo interno il corpo della vittima che presentava segni di violenza, come riportato dal sito web locale Pattaya News.