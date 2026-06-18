All’ospedale di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, un uomo di 68 anni è stato arrestato dopo aver scatenato il panico all’ingresso del pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in ansia per le condizioni di salute della moglie ricoverata. Non avendo notizie, è salito in auto e ha sfondato con il proprio veicolo la vetrata di accesso ai locali del pronto soccorso dell’ospedale.

Caos al pronto soccorso

In pochi secondi si è scatenato il caos: vetri in frantumi, terrore tra pazienti e personale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’attività di pronto soccorso è stata temporaneamente sospesa, mentre il 68enne, che dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, si trova ai domiciliari.