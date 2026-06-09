Il calcio di inizio della Coppa del Mondo è ormai dietro l’angolo e la Fifa si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti. Sono infatti circa 180.000 i biglietti finiti sul mercato della rivendita.

Nell’ultimo mese prezzi scesi del 20%

I prezzi – riporta il Financial Times – si mantengono ancora elevati, anche se nell’ultimo mese sono scesi del 20%. Sul portale di rivendita della Fifa sono a disposizione 176.000 biglietti per la fase a gironi iniziale della competizione.

Circa 16.000 biglietti per le partite dell’Iran risultano invenduti, nonostante i prezzi ridotti. Il posto standard più economico disponibile sul mercato ha infatti un prezzo di 138 dollari.

Anche gli Stati Uniti faticano a vendere i biglietti: sul portale di rivendita sono ancora disponibili 4.400 biglietti per la partita d’esordio della squadra contro il Paraguay. Nonostante i forti sconti, il prezzo medio dei biglietti offerti supera ancora gli 800 dollari.

Oltre a quelli destinati alla rivendita, la Fifa continua a offrire circa 15.000 biglietti per le partite della fase a gironi.