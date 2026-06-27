Il 71,6% dei discorsi d’odio rilevati si concentra ormai nel mondo digitale, mentre il restante 28,4% continua a manifestarsi in contesti fisici come scuole, luoghi di lavoro e spazi pubblici. Un dato che conferma il peso crescente delle piattaforme online nella diffusione di linguaggi discriminatori e nella circolazione di contenuti ostili.

Lo studio

Nel solo 2024 il sistema Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) ha registrato 17.640 segnalazioni complessive, di cui il 93,7% proveniente dal monitoraggio di web e media. Un’incidenza che, secondo gli analisti, evidenzia come “l’ecosistema digitale sia diventato oggi uno degli ambienti più vulnerabili rispetto alla diffusione di linguaggi discriminatori”.

Le evidenze emergono dalla ricerca realizzata nell’ambito del progetto Mythic, intitolata “Mapping hate and discrimination in Italy: structural invisibility, multi-source monitoring and the calabrian case study”, curata dalla professoressa Giovanna Vingelli, docente dell’Università della Calabria e direttrice del Centro Women’s Studies dell’Unical.

Il lavoro dedica un focus anche alla Calabria, descritta come un caso di “invisibilità strutturale”: non perché le discriminazioni siano meno presenti, ma perché risultano meno denunciate, meno monitorate e più difficili da intercettare.

“Una condizione – rileva l’analisi – legata a fattori culturali, alla sfiducia nelle istituzioni, alla normalizzazione di alcune forme di discriminazione e alla fragilità delle reti di emersione e supporto”.

Lo studio è stato presentato a Rende, all’Università della Calabria, durante un incontro pubblico nell’ambito del progetto europeo “Mobilize youth tackling hate in Calabria”, finanziato dall’Unione europea e coordinato da Fondazione L’Albero della Vita, in partnership con Dataninja e Centro Calabrese di Solidarietà Ets.