Negli ultimi mesi le truffe su WhatsApp sono cresciute in modo significativo, sfruttando la diffusione dell’app e la fiducia tra utenti. I cybercriminali utilizzano messaggi apparentemente innocui che arrivano da contatti conosciuti o da numeri sconosciuti, con l’obiettivo di indurre la vittima a compiere azioni impulsive.

Le tecniche più diffuse includono il phishing, la clonazione dell’account e le richieste di denaro urgente. In molti casi i messaggi simulano emergenze familiari o problemi economici improvvisi, facendo leva sulla paura e sull’urgenza.

Le principali tipologie di truffa

Le truffe su WhatsApp possono assumere forme diverse, ma alcune sono particolarmente ricorrenti:

finti messaggi da un “figlio” o parente con un nuovo numero

richieste di denaro urgente per emergenze inventate

link che portano a siti malevoli

messaggi di concorsi o votazioni online fasulle

accessi fraudolenti tramite codici OTP

Una delle tecniche più pericolose è il controllo dell’account WhatsApp della vittima, che viene poi utilizzato per contattare tutta la rubrica e chiedere soldi a nome suo.

Come riconoscerle e proteggersi

Riconoscere una truffa su WhatsApp è possibile osservando alcuni segnali chiave. Quasi tutte condividono elementi ricorrenti come urgenza, richieste di denaro, link sospetti o messaggi fuori contesto rispetto al mittente reale.

Per difendersi è fondamentale:

non cliccare su link ricevuti via chat senza verifica

non condividere mai codici di sicurezza o OTP

controllare sempre la richiesta tramite un altro canale

attivare la verifica in due passaggi su WhatsApp

uscire dalle sessioni sospette nei dispositivi collegati

La prevenzione resta l’arma più efficace contro questo tipo di frodi digitali.

Perché queste truffe funzionano

Le truffe su WhatsApp funzionano perché sfruttano la psicologia dell’utente. I criminali fanno leva su fiducia, fretta e paura, tre elementi che riducono la capacità di valutare razionalmente la situazione.

Inoltre, l’ambiente informale della chat rende più facile abbassare la guardia rispetto ad altri canali digitali. Anche utenti esperti possono cadere nella trappola se il messaggio appare credibile e arriva nel momento sbagliato.