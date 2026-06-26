Dal terremoto di Haiti del 2010, che ha devastato il Paese caraibico provocando circa 250-300 mila vittime, fino alle scosse più recenti che hanno colpito Marocco e Turchia, la storia degli ultimi decenni è segnata da una lunga serie di eventi sismici di enorme potenza e impatto umano.

I terremoti più forti degli ultimi anni

Tra i più drammatici resta lo tsunami del 26 dicembre 2004 nell’Oceano Indiano, in Indonesia, innescato da un sisma di magnitudo 9.1 al largo di Sumatra, con oltre 220 mila morti accertati in più Paesi. Nel 2008, in Cina, il terremoto del Sichuan ha causato circa 87 mila vittime, mentre nel 2005 in Pakistan una scossa di magnitudo 7.6 ha distrutto interi villaggi provocando oltre 87 mila morti.

Più recentemente, nel 2023, il sisma tra Turchia e Siria ha provocato circa 60 mila vittime, mentre il Giappone nel 2011, con il terremoto di magnitudo 9.1 e il successivo tsunami, ha registrato circa 19 mila morti e la crisi di Fukushima.

Altri eventi significativi includono il terremoto di Izmit in Turchia nel 1999 con oltre 18 mila vittime, quello del Nepal del 2015 con più di 9 mila morti, fino a Giava nel 2006 e Sulawesi nel 2018. Anche Algeria, Afghanistan e Marocco negli ultimi anni hanno registrato migliaia di vittime, confermando la costante vulnerabilità di molte aree del pianeta ai grandi sismi.