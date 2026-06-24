Con l’aumento delle temperature e delle ondate di calore sempre più frequenti, molte città stanno puntando sui cosiddetti rifugi climatici. Si tratta di spazi pubblici e privati accessibili gratuitamente, pensati per offrire sollievo ai cittadini durante le giornate più calde. Biblioteche, musei, centri civici, parchi e altre strutture diventano così punti di riferimento per chi cerca un ambiente più fresco e sicuro, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Un modello nato in Europa

L’idea dei rifugi climatici si è sviluppata inizialmente a Barcellona, che nel 2019 ha creato una rete composta da oltre 400 luoghi dedicati alla protezione dal caldo. L’iniziativa è stata successivamente adottata da altre grandi città europee, tra cui Parigi, che ha rafforzato il progetto in occasione delle Olimpiadi del 2024. In Italia, le prime reti ufficiali sono state avviate nell’estate del 2025, con Bologna e Firenze tra le città pioniere.

Le caratteristiche degli spazi freschi

Per essere considerati rifugi climatici, questi luoghi devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. Oltre a garantire temperature più confortevoli, devono offrire acqua potabile, sedute e servizi igienici. Nel caso delle aree verdi, è richiesta una copertura ombreggiata superiore al 70% della superficie. L’obiettivo è fornire un ambiente accogliente e sicuro per tutti, in particolare per anziani, bambini e persone fragili.

Le iniziative nelle città italiane

Milano ha individuato oltre cento “spazi freschi” tra parchi, biblioteche e case di quartiere. Anche Roma ha sviluppato una mappa dei rifugi climatici attraverso il progetto “Respiro”, che comprende diversi parchi e aree pubbliche. A Bologna sono disponibili decine di strutture dedicate al benessere dei cittadini durante le ondate di calore, mentre Firenze ha aggiornato il proprio elenco di biblioteche e spazi comunali idonei. A Napoli, pur in assenza di una rete ufficiale, diverse associazioni hanno censito parchi, ville storiche e giardini dove trovare refrigerio nei giorni più caldi.