Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri a Quarto, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver ucciso il padre, un uomo di 71 anni. La scomparsa dell’anziano era stata denunciata ieri sera dalla compagna, che si era recata in caserma per segnalarne l’assenza. Subito dopo sono scattate le indagini: durante una perquisizione nell’abitazione dei due fratelli, i militari dell’Arma hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo, nascosto all’interno di una cassapanca collocata sulla terrazza di casa.