Un 27enne è rimasto folgorato mentre era impegnato in un intervento di manutenzione su una cabina di un impianto fotovoltaico a San Quirico, frazione di Sissa Trecasali, nel Parmense.

Le prime notizie

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via De André. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi accertamenti e il personale del 118 con un’ambulanza. Il giovane, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, nel reparto grandi ustionati.

Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita immediato, ma si trova ricoverato in Rianimazione. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sull’episodio indaga la Medicina del lavoro del distretto di Fidenza.