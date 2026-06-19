Un episodio di inaudita violenza ha sconvolto la cittadina di Huntington, situata nella contea inglese del Cambridgeshire. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine locali con la pesantissima accusa di tentato omicidio, dopo aver compiuto un gesto folle e apparentemente inspiegabile: ha preso improvvisamente in braccio un bambino di appena tre anni e lo ha gettato deliberatamente all’interno del recinto dei coccodrilli. Il piccolo ha riportato traumi e lesioni a causa dell’impatto e della presenza dei rettili.

I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, lo hanno trasferito d’urgenza a bordo di un elisoccorso verso l’ospedale Addenbrooke di Cambridge. Attualmente, i medici descrivono il quadro clinico del bambino come critico ma stabile.

La ricostruzione dell’aggressione all’interno del parco

Il terribile fatto si è consumato poco dopo le ore 13:00, ora locale, all’interno degli spazi del Johnson Zoo, una nota struttura privata che ospita più di cento specie di animali esotici, tra cui leoni e tigri. Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, tra il trentenne e il bambino non vi era alcun legame di parentela o conoscenza pregressa. La dinamica fa pensare a un raptus improvviso: l’area dei coccodrilli è ricavata da una vecchia struttura riconvertita, posizionata un paio di metri al di sotto di una passerella pedonale. L’aggressore, originario della zona del Norfolk, avrebbe sollevato il piccolo oltre il parapetto di protezione, lasciandolo cadere nel vuoto.

Shock tra i testimoni e indagini in corso sulle ferite

La scena raccapricciante si è svolta sotto gli occhi terrorizzati dei familiari della vittima, che si trovano tuttora in forte stato di shock. La polizia ha definito l’accaduto come un evento estremamente traumatico e ha attivato un team di agenti per supportare i genitori in ospedale. Gli investigatori stanno ascoltando numerosi testimoni presenti nel parco per raccogliere ulteriori dettagli utili all’indagine.

Resta ancora da chiarire un aspetto fondamentale della vicenda: i medici e le autorità stanno infatti cercando di stabilire, anche con il supporto dei rilievi scientifici, quanta parte delle gravi ferite sia stata provocata dai morsi dei coccodrilli e quanta invece sia la diretta conseguenza della caduta sulla pavimentazione del recinto.