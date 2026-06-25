In Francia, mercoledì pomeriggio, un bambino di 3 anni è morto mentre era solo in un’auto a Saint-Gratien, nella regione dell’Ile de France, durante un’ondata di calore. Una fonte della polizia ha indicato che “il bambino è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione”. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

“Mortalità in aumento”

Il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha parlato di ”mortalità in aumento” nella capitale francese a causa del caldo torrido, lanciando poi un appello alla prudenza: ”La mortalità è in aumento. Abbiamo pressoché tutti gli indicatori in situazione difficile: dalle chiamate al Pronto intervento Samu, ai pompieri, ai Pronto Soccorso, ai morti”, ha riferito il sindaco ai microfoni di TF1. Nella giornata di ieri a Parigi, per la quarta volta in 150 anni, la temperatura ha superato i 40 gradi. In Francia, intanto, circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e altre 10mila hanno modificato gli orari, concentrandoli soprattutto nelle prime ore del mattino a causa dell’ondata di calore.

L’ondata di caldo che ha colpito gran parte dell’Europa è collegabile anche ai 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. Il sistema di monitoraggio MoMo raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi in Spagna e calcola la variazione della mortalità confrontandole con i livelli prevedibili sulla base dei dati storici.