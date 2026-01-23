A Roma l’ultimo saluto per Valentino Garavani. I funerali sono stati celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma con il feretro è stato accolto dalle note della Lacrimosa di Mozart, accompagnato dai familiari. All’interno della chiesa solo fiori bianchi. Vicino al feretro è stata posizionata una foto in bianco e nero dello stilista. Fuori dalla chiesa Giammetti e Bruce Hoeksema, i due grandi amori di Valentino, si sono messi fianco a fianco per dare l’ultimo saluto allo stilista.

Tra gli omaggi floreali, c’è stato quello di Sophia Loren, su cui c’è scritto: “Sempre nel mio cuore”. Ci sono anche i fiori dalla famiglia Armani, di Lavinia Biagiotti, dai principi ereditari di Norvegia e dalla Camera Nazionale della Moda. Claudia Schiffer ha invece scelto una sola rosa, rossa.

“La bellezza salva, l’ha seminata”

“Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita”. A dirlo nell’omelia è don Pietro Guerini che ha celebrato il funerale. Il prete ha voluto aggiungere che “la bellezza salva, e produce sogni che cambiano il mondo”. “Caro Valentino, stimatissimo maestro, la accompagniamo oggi nel suo incontro con il signore. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole la meraviglia dell’incontro con la grandezza di Dio”.

Il prete ha aggiunto: “Libera la bellezza che gli appartiene, che attraversa questo mondo, le ombre del mondo. Ecco la bellezza divina, si cela nelle minuzie e nei gesti positivi abituali, nel volto che sorride nella parola piena di cuore. Anche in una malattia, nell’insuccesso, nel male e il perdono, qui è la bellezza divina. Caro Valentino, entrando nella vita di Dio lei incontra tutti i frammenti della storia a umana in cui ma bellezza ha vinto, è stata liberata, ha riscattato la morte. Mi piace immaginarla davanti al signore in questa visione universale”.

“Maestro Valentino, lei ora incontra questa bellezza divina che salva e genera frutto. Bellezza che innamora. Grazie di esserne stato testimone – ha proseguito don Guerini – Le sue opere hanno deposto visioni nuove e una nuova sapienza divina. Lei ha sempre ringraziato il signore per quanto ogni giorno le donava”. Il “nostro grazie e la nostra lode per il tesoro di bellezza che lei ha saputo generare e condividere”. Al termine dell’omelia è partita l’Ave Maria di Schubert.

Il ricordo di Bruce Hoeksema: “Non ti dico addio oggi, ma grazie”

“Non avevo pianificato di parlare oggi, non sono ancora sicuro di riuscire a farcela”. È in lacrime Bruce Hoeksema, l’ultimo compagno di Valentino, in un intervento a sorpresa durante i funerali, parlando in inglese. “Era la persona a cui parlavo, non di cui parlavo – ha detto, commosso -. Questo è ciò che mi mancherà più di te, so che molti ti hanno amato ma ciò che condividevamo era solo nostro. Non dico addio oggi, ma grazie”.

Giancarlo Giammetti: “Non ti farò dimenticare”

“Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi, la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita, ci ha accompagnato, abbiamo sognato le stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato”. A dirlo è Giancarlo Giammetti nel suo discorso durante i funerali di Valentino. “Volevo ringraziare tutti i nostri amici che sono volati fin qui per stare con Valentino – ha detto all’inizio in inglese – e anche per aver dovuto affrontare questa messa molto lunga, ma questa è la nostra religione e Valentino la amava”.

I funerali di Valentino Garavani si sono conclusi con un lungo applauso commosso degli ospiti. Poi, il feretro è stato trasportato fuori sulle note di “Il nostro concerto” di Umberto Bindi

Dopo l’uscita degli ospiti, stavolta sulle note di “O mio Babbino Caro” di Giacomo Puccini, il feretro di Valentino Garavani è stato posto sulla macchina. Sopra è stato posizionato un cuscino di rose bianche. La salma è stata poi portata al cimitero di Flaminio-Prima Porta.

I vip che hanno partecipato alle esequie

Sono tanti i vip internazionali e non che hanno partecipato alle esequie: Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Suzy Menkes, Hamish Bowles, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Matteo Marzotto, François-Henri Pinault, Rachid Mohamed Rachid, Riccardo Bellini, Antoine Arnault e Natalia Vodianova, Eleonora Abbagnato.

Presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore Alessandro Onorato, l’ex sindaco Francesco Rutelli, la contessa Georgina Brandolini d’Adda, Coco Brandolini d’Adda, Bianca Brandolini d’Adda, Anna Fendi, Marisa Berenson, il principe Pierre d’Arenberg, Ernst Hannover, Olivia Palermo, Johannes Huebl e Philip Treacy.