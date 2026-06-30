Lo hanno trovato con una freccia conficcata nella spina dorsale. Questa la barbarie riservata a un gatto a Ilbono, comune italiano della provincia dell’Ogliastra, in Sardegna. Non è ancora noto chi sia l’autore del gesto. Come si legge su L’Unione Sarda, le foto sono diventate subito virali via social, dando avvio alla disperata ricerca del micio, trovato poi da una volontaria che se ne sta occupando.

La notizia è stata anche rilanciata da Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali. “La ferocia umana non ha limiti. Per certi umanoidi l’ergastolo non basterebbe. E con la farlocca legge Brambilla – ha scritto Rizzi sui suoi profili – non fanno neanche un giorno di carcere”.