Il liceo Maria Motessori che si trova nel quartiere Trieste a Roma ha deciso di istituire un fondo per le famiglie in difficoltà che dal prossimo anno scolastico coprirà le spese per i viaggi di istruzione e gli stage linguistici.

Il “Fondo Solidarietà” è stato istituito su richiesta degli studenti per favorire l’inclusione scolastica e l’accesso alle pari opportunità. A Fanpage, il rappresentante di istituto ha raccontato: “Finalmente riusciamo ad essere vicini agli studenti. Questo è un esempio concreto di come se si vuole si può migliorare il sistema scolastico”.

Come sarà ripartito il fondo e a chi spetta

Sulla spinta del corpo studentesco, il fondo ha impiegato due anni per decollare. Il 40 per cento andrà a coprire gli stage linguistici, il resto servirà per i viaggi di istruzione. Come hanno spiegato gli studenti, “per la fascia Isee da zero a 8mila euro è previsto un abbuono diretto e anticipato del 99 per cento, senza necessità di anticipo da parte delle famiglie. Per le fasce successive, fino a 25mila euro, sono previsti rimborsi parziali fino al 50%”.

Prima dell’approvazione di questo fondo, alle famiglie era permesso di indebitarsi con la scuola rateizzando il dovuto o ricevendo un rimborso parziale. Ora invece, per le famiglie più in dfficoltà verrà anticipata tutta la quota, in un momento in cui i viaggi arrivano a costare anche mille euro, soldi che finiscono per pesare notevolmente sul budget familiare.

Il Montessori ha fatto decollare l’inziativa sfruttando in direzione dei più deboli l’autonomia scolastica. Il rappresentante degli studenti ha infatti spiegato: “È una riforma su cui in realtà tanto abbiamo tanto discusso e che per certi aspetti odiamo, visto che rende le scuole aziendalizzate, ma in questo caso siamo riusciti a trarre qualcosa di buono”.