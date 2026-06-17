Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L’enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio.

Diplomato alla Woodland High School a McDonough

Lo studente si è diplomato alla Woodland High School a McDonough, con quasi il massimo dei voti. Inizialmente Patrick aveva fatto domanda in 50 istituti, quando ha visto che le lettere di accettazione arrivavano una dopo l’altra, ha deciso di mettersi alla prova per vedere in quanti college riusciva ad essere accettato.

In totale ha mandato 270 richieste ed è stato accettato in 264. Solo sei atenei hanno respinto la sua richiesta. Secondo quanto si legge su People citando la madre Alicia Brantley, il ragazzo ha voluto esplorare tutte le possibilità ed è riuscito persino ad evitare tutte le tasse di iscrizione.

Per riuscire nella sua missione, Pruitt si è iscritto al programma ‘College Board’s Direct Admissions’, dove college e università offrono l’ammissione in base al profilo accademico.

Ha inoltre usato ‘Common App’, una piattaforma online centralizzata gratuita utilizzata dagli studenti per candidarsi ai corsi di laurea in oltre mille college e università in Usa e nel mondo, e si è focalizzato su istituti specializzati in scienze ambientali.

Ci ha messo un giorno per la prima domanda di ammissione, poi ha sviluppato una routine grazie alla quale riempiva moduli quasi in automatico. Man mano che le lettere riempivano la sua cassetta postale, Pruitt ha deciso di tentare di battere il record per il numero di ammissioni quando è venuto a sapere di Madison Crowell, un ex studente della Liberty County High School, sempre in Georgia, accettato in 231 college e 15 milioni in borse di studio.

Tra i 264 college in cui è stato accettato, ha scelto Knox College in Illinois, dove studierà appunto scienze ambientali.