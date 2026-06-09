Con un seguito da 150mila follower su Instagram e più di 1,6 milioni di “Mi Piace” su Tiktok, in aggiunta a una presenza corposa su OnlyFans, una nota influencer e creatrice di contenuti residente nel piacentino ha intascato circa 140mila euro senza dichiararli.

L’evasione è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Piacenza i quali hanno accertato che i proventi, derivanti principalmente da Onlyfans, tra abbonamenti e le cosiddette ‘mance’ degli utenti, non erano mai stati dichiarati al fisco. L’analisi dei flussi finanziari ha permesso di inquadrare i guadagni come redditi da lavoro autonomo non tassati.

Condannata per evasione una delle creator italiane più seguite

L’influencer, come ricostruito dalle fiamme gialle, utilizzava i canali Instagram e TikTok principalmente per diffondere video di intrattenimento e fidelizzare la base di utenti. Con slogan a tema si promuoveva online risultando particolarmente attiva sul web, tanto da essere considerata dagli addetti ai lavori come una delle creator italiane più seguite, apprezzate e remunerative di Onlyfans. Su questa piattaforma – che consente di monetizzare fotografie, video e contenuti esclusivi per adulti accessibili solo tramite abbonamento a pagamento – si concentrava il vero fulcro della sua attività economica e il suo giro d’affari.

Oltre ai canoni di abbonamento, i finanzieri hanno documentato la percezione di diffuse donazioni in denaro, inviate direttamente dai numerosi estimatori per sostenere economicamente la creator. Queste transazioni, le ‘tips’ nel gergo di Onlyfans, venivano erogate dai follower a fondo perduto, cioè senza ricevere in cambio video o contenuti esclusivi.