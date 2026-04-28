È stato arrestato dalle forze speciali messicane Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, capo regionale del Cartel de Jalisco Nueva Generacion, considerato come un possibile successore di Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, alla guida del cartello.

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”

Gli Stati Uniti hanno offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per la sua cattura. Secondo le autorità, il narcotrafficante controllava laboratori di metanfetamine, piste clandestine e rotte per il traffico di droga tra Centroamerica, Messico e Usa.

Originario del Michoacán, era considerato uomo di fiducia di “El Mencho” e operava in diversi Stati, tra cui Jalisco e Zacatecas. È accusato di traffico internazionale di cocaina ed eroina e di uso di armi da fuoco.