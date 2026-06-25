In questi giorni QuiComo ha ricevuto un video che mostra alcuni giovani turisti mentre salgono sui tetti delle abitazioni affacciate sull’acqua per utilizzarli come trampolini all’Orrido di Nesso, sul lago di Como. Le immagini hanno subito suscitato grande indignazione tra i residenti.

“La situazione sta sfuggendo di mano”

“Quando il troppo è troppo. Camminare sui tetti delle case per tuffarsi significa che la situazione sta veramente sfuggendo di mano. Pensiamo se un ragazzo scivola e cade di sotto. O ai danni che deve subire il proprietario della casa”, ha denunciato il lettore che ha segnalato l’episodio a QuiComo. Da molti anni l’Orrido di Nesso attira visitatori da tutto il mondo soprattutto per la sua spettacolare cascata e per il celebre Ponte della Civera. Episodi come quello appena denunciato riaccendono però il dibattito sui limiti di un turismo che fin troppo spesso sembra dimenticare il rispetto per i luoghi e per le persone che ci abitano.