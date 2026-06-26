Tre persone, due uomini e una donna, sono morte in un grave incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 4.30. Le tre vittime, tutte di circa trent’anni, viaggiavano a bordo di un’Opel Corsa quando il conducente, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla carreggiata e si sarebbe ribaltata più volte, riportando danni gravissimi.

All’arrivo dei soccorritori, per i tre occupanti non c’era ormai più nulla da fare: il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura, utilizzando cesoie e divaricatori.