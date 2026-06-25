L’attore, regista ed ex modello israeliano Raz Degan, 57 anni, residente da tempo in campagna a Cisternino, è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Brindisi. L’udienza predibattimentale ha stabilito che il processo inizierà il 2 ottobre. Degan è accusato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni di un elettricista che lo ha denunciato.

Secondo la denuncia presentata da Antonio Conserva, assistito dall’avvocato Pierpaolo Argentiero, l’episodio risale al 31 luglio 2024, durante alcuni lavori nel trullo dell’attore a Ostuni. L’elettricista avrebbe subito minacce, strattoni e la sottrazione del telefono e delle chiavi dell’auto, impedendogli di allontanarsi al termine dell’intervento.

La versione della difesa e gli sviluppi

La situazione sarebbe degenerata durante un acceso litigio legato ai lavori, tra cui l’installazione di un impianto di allarme. Secondo la difesa, l’elettricista avrebbe poi accusato un malore, chiedendo l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine. Successivamente è stato presentato l’esposto che ha dato avvio al procedimento giudiziario.