È rimasta per ore accanto alla nonna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l’attenzione dei vicini. Dramma nella notte a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni, Rosa Ortiz Adames, è morta per cause naturali nell’appartamento in cui si trovava con una bambina di sette mesi che le era stata affidata dai genitori.

Il pianto ininterrotto, l’allarme dei vicini

A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal pianto ininterrotto della piccola e dal fatto che nessuno rispondesse al campanello.

Sul posto, intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Una volta entrati nell’abitazione, la drammatica scoperta: la donna era deceduta, mentre la bambina era in buone condizioni.

La piccola è stata subito assistita e riaffidata ai genitori, immediatamente avvisati dalle forze dell’ordine.