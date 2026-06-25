Un uomo di 40 anni, già noto per imprese analoghe, è salito all’alba sulle impalcature della cattedrale di Sant’Andrea, a Mantova, ha raggiunto la cupola e si è lanciato con il paracadute. L’episodio, avvenuto lo scorso 6 giugno, è stato ripreso in video e rilanciato sui social. A conclusione degli accertamenti, la Digos della Questura di Mantova ha identificando e denunciando il presunto autore: un quarantenne originario della provincia di Pavia. L’uomo è accusato di violazione di domicilio e invasione di terreni ed edifici.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe riuscito a entrare nella basilica senza forzare porte o finestre: avrebbe invece sfruttando le impalcature esterne. Con lui ci sarebbero state altre persone, tra cui chi ha filmato il lancio. Determinanti per risalire al presunto autore della bravata sono state anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza della chiesa, che hanno documentato l’accesso non autorizzato e le varie fasi dell’azione. Dagli accertamenti della Polizia, infine, non sono emersi danni alla cattedrale.