Tra le tracce proposte alla prima prova degli esami di maturità figurano un brano di Mario Calabresi, tratto da “Alzarsi all’alba”, un testo del sociologo Frank Furedi, “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” e anche lo scrittore Cesare Pavese e la poesia “Passerò per Piazza di Spagna”. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling.
Tra le tracce anche Vitaliano Brancati, e un brano tratto dal suo testo in prosa “I piaceri”. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L’opera ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.
Il testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”, sulla creatività scientifica. Allo studente viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica trattata motivando e argomentando con proprie considerazioni.
Per quanto riguarda il testo argomentativo (B1) c’è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.
Oggi è il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8.30 affrontano la prima prova scritta, il tema di italiano. Le tracce sono sette, comuni a tutti gli indirizzi, divise in tre tipologie: due analisi del testo, una poetica e una in prosa, tre testi argomentativi e due temi di attualità.
Per sostenere la prova è necessario presentarsi con documento d’identità, penne e dizionario di lingua italiana; i fogli protocollo timbrati sono forniti dalla scuola. È vietato introdurre smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, pena l’esclusione. Nei giorni precedenti si sono insediate le commissioni d’esame, composte da un presidente esterno, due commissari esterni e due interni, ed è stata estratta la lettera per gli orali. Gli ammessi sono il 96,8%, i non ammessi il 3,2%.