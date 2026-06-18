Tra le tracce proposte alla prima prova degli esami di maturità figurano un brano di Mario Calabresi, tratto da “Alzarsi all’alba”, un testo del sociologo Frank Furedi, “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” e anche lo scrittore Cesare Pavese e la poesia “Passerò per Piazza di Spagna”. Si tratta di una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling.

Tra le tracce anche Vitaliano Brancati, e un brano tratto dal suo testo in prosa “I piaceri”. Gli studenti devono comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto, commentandolo e rispondendo ad alcune domande. L’opera ‘I piaceri’ di Vitaliano Brancati (1907-1954) è il diario nel quale lo scrittore ha espresso meditazioni, fantasie, nostalgie e ricordi di esperienze anche dolorose.

Il testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”, sulla creatività scientifica. Allo studente viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica trattata motivando e argomentando con proprie considerazioni.