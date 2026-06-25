Le più recenti elaborazioni dei principali centri meteorologici internazionali sembrano confermare un possibile cambiamento del quadro atmosferico a partire dai primi giorni di luglio. Secondo le ultime analisi, il comportamento del vortice polare e delle grandi circolazioni atmosferiche potrebbe favorire una modifica significativa dell’assetto meteorologico che ha caratterizzato l’inizio dell’estate.

In particolare, anche il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF) mostra una tendenza in linea con altri modelli internazionali, tra cui quelli elaborati dalla NOAA statunitense e dal servizio meteorologico canadese GEM. Le simulazioni evidenziano anomalie termiche negative e una possibile riduzione della forza delle strutture anticicloniche che hanno dominato nelle ultime settimane.

Estate 2026 verso una fase diversa

Le proiezioni a medio termine suggeriscono che l’estate 2026 potrebbe entrare in una fase differente rispetto a quella osservata finora. A partire da luglio, infatti, potrebbero aumentare le occasioni per l’arrivo di correnti più fresche e instabili, con effetti sulle temperature e sulle condizioni meteorologiche in diverse aree europee.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza, poiché le tendenze stagionali non rappresentano previsioni definitive ma indicano scenari probabilistici basati sull’evoluzione dei modelli matematici. Tuttavia, la crescente convergenza tra le principali elaborazioni internazionali rafforza l’ipotesi di un cambiamento più marcato rispetto alle attese iniziali. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se questo scenario verrà confermato e quale impatto avrà sull’andamento della stagione estiva in Europa e in Italia.