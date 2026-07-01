Dopo due settimane caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate, l’Italia si prepara a una breve pausa dal caldo estremo. Un fronte instabile proveniente dal Nord Europa porterà infatti temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento, determinando un temporaneo abbassamento delle temperature su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il peggioramento inizierà dal Nord per poi estendersi rapidamente al Centro e al Sud.

Temporali e maltempo in arrivo dal Nord Europa

La svolta meteorologica sarà provocata dall’ingresso di una massa d’aria più fresca che raggiungerà il Mediterraneo nelle prossime ore. Il contrasto tra questa corrente e il caldo accumulato nelle ultime settimane favorirà la formazione di fenomeni anche intensi.

Per la giornata di oggi, 1 luglio, sono attesi forti temporali sulle regioni settentrionali, con il rischio di grandinate localmente significative. Il Centro e il Sud continueranno inizialmente a fare i conti con il caldo, anche se non mancheranno alcuni temporali nelle aree interne e montuose.

Giovedì il peggioramento si estenderà a tutta Italia

Nella giornata di giovedì il fronte instabile scivolerà verso le regioni centro-meridionali. Le precipitazioni interesseranno in particolare diverse zone del Centro Italia, dove sono previsti temporali sparsi anche di forte intensità.

Condizioni di marcata instabilità sono attese anche al Sud, con rovesci e temporali diffusi. Il passaggio perturbato porterà un generale refrigerio dopo giorni di afa e temperature molto elevate, ma gli esperti invitano alla prudenza per il possibile sviluppo di fenomeni meteo estremi legati all’elevata energia presente nell’atmosfera.

Dal weekend torna il caldo

La tregua dal caldo, però, durerà poco. Già da venerdì il tempo tornerà gradualmente più stabile al Nord e su molte regioni centrali, mentre qualche temporale residuo potrà ancora interessare il Sud e parte del basso Lazio.

Nel fine settimana è previsto il ritorno dell’anticiclone africano, che favorirà una nuova e rapida risalita delle temperature su gran parte del Paese. Dopo il breve break temporalesco, l’estate più rovente tornerà quindi a farsi sentire, con valori termici destinati ad aumentare nuovamente nel corso dei prossimi giorni.