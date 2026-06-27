Dopo aver saputo che la sua cagnolina era morta durante un intervento chirurgico, si era precipitato in una clinica veterinaria di Ferrara dove era stato ricoverato l’animale, aggredendo il medico che l’aveva seguito, per poi devastare gli ambulatori e gli arredi della struttura. Dopo circa un anno e mezzo, come riporta l’agenzia Dire, nei giorni scorsi si è aperto il processo che vede l’uomo imputato per tentate lesioni, minacce e danneggiamento.

La situazione aveva iniziato a precipitare quando la moglie del proprietario del cane aveva informato il marito della morte dello shih tzu. Lui aveva quindi raggiunto la clinica veterinaria perdendo il controllo. “Mi hai ucciso il cane, ti ammazzo”, avrebbe detto al dottore che si era occupato dell’intervento. Dalle parole si era passati a comportamenti aggressivi che hanno portato alla contestazione del reato di tentate lesioni. In quell’occasione in soccorso del veterinario erano intervenuti anche degli agenti di un’unità cinofila lì presenti per far visitare i loro cani.