Ha minacciato con un coltello la moglie ed il suocero, per è stato bloccato dai carabinieri subito dopo essere uscito dall’appartamento. L’uomo, un 48enne, già noto alle forse dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’episodio è accaduto a Cotronei, nel Crotonese.

I carabinieri della locale Stazione e quelli della Compagnia di Petilia Policastro sono intervenuti nell’abitazione dei genitori della donna e hanno ricostruito quanto accaduto. L’uomo, al culmine di un violento litigio con la moglie, si è recato nell’abitazione dei suoceri dove la moglie si era rifugiata. Nell’appartamento ha quindi minacciato la donna ed il padre brandendo un coltello. Subito dopo ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari che lo hanno fermato all’esterno dell’abitazione. In un primo momento è stato sottoposto ai domiciliari, ma lo scorso 8 giugno il Gip, valutata la gravità dei fatti, dopo avere convalidato l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai carabinieri di Cotronei.