Due uomini italiani con età comprese tra i 60 e i 70 anni, nel pomeriggio di sabato 6 giugno erano intenti a fare sesso in pieno giorno in una zona del Parco di Monza frequentata da famiglie con bambini e da gente impegnata a fare sport. Per questo motivo i due, entrambi italiani, sono stati multati dalla polizia locale. La sanzione ha previsto anche che i due venissero allontanati dall’area verde per 48 ore.

Diversi cittadini hanno indicato ai vigili la presenza dei due uomini intenti a consumare rapporti in un’area del parco dove passavano diverse persone. Gli agenti sono arrivati ed hanno trovato i due uomini che stavano ancora consumando il loro rapporto sessuale. Nei loro confronti è stata quindi elevata una sanzione amministrativa da 253 euro ed è stato disposto il daspo che consiste nell’allontanamento dal Parco di Monza per 48 ore.