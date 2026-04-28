Tragedia durante uno spettacolo di incantatori di serpenti in Hurghada, sul Mar Rosso in Egitto: un turista tedesco di 57 anni è morto dopo essere stato morso da un cobra che, durante l’esibizione, gli si era infilato nei pantaloni. L’uomo, in vacanza con la famiglia, stava assistendo allo show in un hotel quando l’incantatore avrebbe prima avvolto uno dei serpenti attorno al suo collo, per poi lasciarlo scivolare all’interno dei pantaloni. Secondo quanto riferito dalla polizia bavarese, il rettile ha morso la vittima a una gamba. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, con “chiari segni di avvelenamento”.

L’uomo è stato rianimato sul posto prima del trasferimento in ospedale, dove però è deceduto poco dopo. La vittima proveniva dal distretto di Unterallgäu, in Baviera, ed era in vacanza con due parenti. La polizia e la procura tedesche hanno avviato un’indagine e sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici per chiarire con precisione le cause del decesso. Contattate dai media internazionali, le autorità egiziane hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell’incidente. Non risultano al momento arresti collegati alla vicenda.