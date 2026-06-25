Il caldo non sembra dare tregua all’Europa. Mentre in Italia aumentano le città da bollino rosso, attualmente 18, in alcune regioni della Spagna si è toccato il picco di 45 gradi. Il caldo che ha colpito gran parte dell’Europa è collegabile ai 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. Il sistema di monitoraggio MoMo raccoglie le statistiche giornaliere sui decessi in Spagna e calcola la variazione della mortalità confrontandole con i livelli prevedibili sulla base dei dati storici.

“Emergenza sanitaria”

L’Oms ha dichiarato che questa ondata di calore è “una emergenza sanitaria”. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo (Ecmwf), le temperature potrebbero risultare fino a 15 gradi superiori alle medie stagionali. Si tratta di un incremento eccezionale per il mese di giugno. In Francia, e più precisamente a Parigi, la temperatura ha superato i 40 gradi. “Invito solennemente le persone ad essere prudenti per loro stesse”, ha dichiarato il sindaco della città, Emmanuel Grégoire. In Francia, inoltre, cresce anche il bilancio dei morti per annegamento, tra quelli che hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione.