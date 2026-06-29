L’ondata di caldo che sta investendo Genova ha provocato le prime due vittime. Si tratta di un uomo di 86 anni e di una donna di 74 anni, entrambi ricoverati al Policlinico San Martino, come rende noto la Asl 3.

L’86enne era stato ricoverato due giorni fa in condizioni critiche, con una temperatura corporea salita fino a 42 gradi e un grave stato di disidratazione. È deceduto oggi. La 74enne, invece, è arrivata in ospedale questa mattina già in arresto cardiaco, con una febbre di 43 gradi e un quadro di grave ipertermia. I medici non sono riusciti a rianimarla ed è morta poco dopo il ricovero.

La pressione sugli ospedali

L’emergenza legata alle alte temperature continua a mettere sotto pressione gli ospedali dell’area genovese. In meno di 24 ore si sono registrati dieci ricoveri per malori riconducibili al caldo. All’ospedale Villa Scassi sono stati assistiti un ragazzo di 19 anni, colpito da sincope e disidratazione, e un uomo di 46 anni con astenia, vertigini e una grave ustione solare. Al Policlinico San Martino sono state ricoverate anche due donne ultraottantenni, una donna di 49 anni e una ragazza di 16 anni colpita da una sincope. Al Galliera, infine, sono arrivate altre quattro persone di età compresa tra i 29 e gli 83 anni.