Dall’inizio dell’ondata di calore che sta investendo la Francia, il numero delle vittime per annegamento ha raggiunto quota 55, un dato che preoccupa le autorità e che potrebbe ulteriormente crescere nei prossimi giorni. A lanciare l’allarme è stata venerdì la ministra dello Sport, Marina Ferrari, che ha sottolineato come l’emergenza sia ancora in evoluzione.

Le parole del ministro dello Sport

“Alla serata di ieri (giovedì) il conteggio era di 55 (annegamenti), ma temiamo che la situazione possa peggiorare”, ha dichiarato il ministro dello Sport Marina Ferrari ai microfoni di franceinfo TV.

Secondo quanto riportato, oltre 51 milioni di persone in Francia stanno affrontando temperature eccezionalmente elevate, con valori che in alcune zone superano anche di 15 gradi la media stagionale. Il caldo intenso sta spingendo molti cittadini a cercare refrigerio in acqua, spesso in luoghi non sorvegliati o non autorizzati come fiumi, laghi e torrenti.

Particolarmente preoccupante è la situazione nelle aree urbane, dove si moltiplicano gli episodi di persone che si tuffano in punti pericolosi. A Parigi, numerosi gruppi di giovani sono stati ripresi mentre si lanciavano dai ponti del Canal Saint-Martin, nel centro della città. Una dinamica che ha spinto il primo cittadino Emmanuel Grégoire a intervenire con un richiamo ufficiale, invitando la popolazione alla massima prudenza e a evitare comportamenti rischiosi legati all’afa eccezionale.